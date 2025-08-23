“Parole ubikate in mare” a Savona, il 25 agosto Lella Costa presenta “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”

Savona. Per la rassegna “Parole ubikate in mare”, lunedì 25 agosto alle 21.15 in piazza Sisto IV a Savona Lella Costa presenta il libro “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” (Solferino).

Cento e due donne, ciascuna con un profilo, un aneddoto, un’intuizione: questa è una Spoon River al contrario, allegra e combattiva. Si passano un ideale testimone, di epoca in epoca, donne che hanno contribuito al progresso di tutti: da Eleanor Roosevelt a Isabella Bird, da Franca Valeri a Virginia Woolf, da Nellie Bly ad Artemisia Gentileschi, e molte, moltissime altre. Così, una temuta piratessa cinese si ritrova fianco a fianco con una brillante matematica iraniana; scopriamo di dovere l’invenzione del tergicristallo a un’allevatrice statunitense; rompiamo gli schemi con cantanti, attrici e danzatrici “scandalose”. In parallelo, si compone il racconto personale del rapporto tra l’autrice, queste figure femminili e il mestiere di raccontarle: una riflessione sulle catene che hanno infranto e sul prezzo che hanno pagato, sull’importanza che hanno ancora nel nostro tempo. Lella Costa ci chiama a raccolta insieme a queste donne per ritrovare, tutte quante, speranza, coraggio e allegria, nella convinzione che l’impegno civile sia sempre una forma di realizzazione personale oltre che collettiva. Come ci ricorda Elsa Morante: “La vostra guerra non è la nostra. Noi siamo per l’allegria e la grazia, ossia la felicità”. Prefazione di Serena Dandini.

Conduce Renata Barberis. Ingresso gratuito. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nell’atrio del comune.

Lella Costa ha al suo attivo trasmissioni radiofoniche e televisive particolarmente innovative, autrice di monologhi da lei portati con successo in teatro. Ha scritto diversi libri, e ha anche partecipato ad alcune esperienze cinematografiche interessanti (si ricordi “Ladri di saponette” di Maurizio Nichetti). Molto attiva nel mondo dell’associazionismo, promuove da anni l’attività di Emergency, ha dato la sua voce per lo spot di Peacereporter e si è sempre distinta nelle battaglie a difesa dei diritti civili.