Pallavolo: Carcare e Cairo pronte ad ospitare il torneo internazionale femminile

Carcare. Pronto al fischio d’inizio il 16° torneo internazionale Sempre con Noi, organizzato dalla società Pallavolo Carcare con in palio il prestigioso Trofeo Vitrum&Glass.

“Il torneo – commenta il presidente Michele Lorenzo – manterrà la sua ormai consolidata formula, ovvero due gironi da otto squadre di serie A estere e B italiane che si sfideranno nei palazzetti di Carcare e Cairo Montenotte”.

Un’edizione che porta a Carcare, e per la prima volta in Italia, squadre di livello, come la CSU Targu Mures, formazione romena che milita nella loro massima serie.

Approda a Carcare, al battesimo nella serie nazionale, la formazione del Valle Belbo, neo promossa, guidata da Matteo Risso, squadra dotata dell’esperienza di ex rappresentati della Pallavolo Acqui.

Graditissimo ritorno a Carcare della formazione del Mondovì nella nuova categoria della B1, società ben nota al torneo avendolo conquistato ben due volte, nel 2009 e nel 2014.

Esordio al 16° torneo per la società di B1 dell’Alessandria del presidente La Rosa, sfoderando una formazione ambiziosa e competitiva per affrontare il loro campionato nella categoria B1.

Dalla Slovenia, con un palmarès che sfoggia 5 coppe slovene e 7 di 1A DOL, partecipa la OK Radol’ca di Radovljica. Nella formazione che giungerà a Carcare saranno presenti ex giocatrici della nazionale slovena.

Si ripete la presenza, ormai pluriennale, del Milano Volley team 66 unica formazione milanese a partecipare ad un campionato nazionale.

Gradito ritorno a Carcare, dopo un lungo periodo di assenza, della formazione del Lilliput che vanta una aurea esperienza in A2 e quattro finali scudetto giovanile. Il Lilliput nel 2019 conquistò il trofeo Sempre con Noi, in una combattutissima gara contro la formazione svizzera dello Cheseaux.

Chiude l’ottagono delle formazioni del 16° torneo Sempre con Noi, il Lasalliano Volley Torino, ostica formazione di B2 del presidente Antonio Mottura, dotata di carattere ed ambizione che ben ha fatto nel passato campionato.

“Ci saranno sorprese o si darà scontato il vincitore del trofeo Vitrum&Glass? Certo è che il torneo si svolge alla vigilia del campionato ufficiale e quindi non saranno ammessi errori ma solo grande pallavolo – prosegue il presidente -. Il torneo di Carcare, Sempre con Noi, si connota quale utile appuntamento per testare le formazioni prima della ripresa campionato con la possibilità di incontrare squadre di diverso livello e di diversa provenienza per noi è importante mantenere attivo questo appuntamento con la pallavolo agonistica per ricordare i grandi pionieri della società. Non nego che il torneo è impegnativo sia in termini di risorse umane che economico, e di supporti economici se ne sono visti molto pochi”.

Apertura spalti nelle palestre di Carcare e di Cairo Montenotte, il 27 settembre alle ore 9. La proclamazione dell’aggiudicazione del 16° trofeo della Vitrum&Glass è prevista per le ore 17 di domenica 28 settembre nel palazzetto “Ticineto” di Carcare.

La locandina dell’evento