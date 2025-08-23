Pallapugno, presentate le finali di Coppa Italia: si giocheranno ad Imperia e Andora

Imperia. Il presidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno, l’onorevole Enrico Costa, e l’assessore regionale Marco Scajola in qualità di vicepresidente della Federazione, hanno presentato il calendario delle finali della Coppa Italia 2025 che si svolgeranno con una formula nuova che prevederà l’utilizzo di due sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora per quattro giornate dedicate totalmente allo sport.

Alla conferenza erano presenti inoltre il presidente regionale della Federazione Italia di Pallapugno, Giacomo Raineri, il sindaco di Andora, Mauro Demichelis con l’assessore Monica Risso e l’assessore allo Sport del Comune di Imperia, Marcella Roggero. Hanno presenziato anche i delegati provinciali del CONI di Imperia e Savona e le società sportive organizzatrici San Leonardo e Don Dagnino.

​​”Le finali della Coppa Italia rappresentano un momento straordinario non solo per celebrare l’eccellenza sportiva delle nostre squadre, ma anche per incontrare da vicino società, atleti e appassionati – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Pallapugno, Enrico Costa –. È un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide che riguardano il futuro della pallapugno, raccogliere idee e proposte e lavorare insieme per migliorare, anno dopo anno, la qualità e la visibilità della nostra disciplina.

La Coppa Italia è anche un’occasione per promuovere la pallapugno sul territorio e far conoscere la nostra tradizione sportiva ad un pubblico più ampio. Organizzare le finali in Liguria, tra Imperia e Andora, significa portare la pallapugno nei luoghi dove è nata e cresciuta, valorizzando al tempo stesso il legame profondo tra sport, territorio e comunità. È questa la strada per far crescere la nostra Federazione e rendere sempre più viva la passione che ci unisce”.

“La pallapugno è parte integrante della storia e della cultura sportiva della Liguria e della nostra comunità – dichiara il vicepresidente Marco Scajola -. E’ una grande occasione per gli sportivi e per tutti gli appassionati di pallapugno. Un momento importante per celebrare e promuovere la nostra disciplina, che unisce tradizione e spettacolo. La Coppa Italia 2025 rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere i giovani e rafforzare l’interesse verso questo sport. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo già registrato dimostrano quanto la pallapugno sia amata sul territorio. Ringrazio il presidente Enrico Costa e tutto il Consiglio Nazionale per aver accolto la mia proposta di far svolgere le finali di tutte le categorie in Liguria. Quest’anno sperimentiamo una nuova formula che sono certo sarà vincente, ovvero di svolgere le finali in due diversi sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora. In un periodo ancora estivo e di vacanza, siamo certi di poter offrire a turisti e residenti uno spettacolo sportivo di grande qualità”.

Programma giornaliero delle finali della Coppa Italia 2025:

Mercoledì 27 agosto – Andora

Ore 18.00: Coppa Italia Allievi – Finale: Pro Paschese A (Villanova Mondovì, CN) vs Bubbio (Bubbio, AT)

Ore 21.00: Coppa Italia Femminile – Finale: San Leonardo (Imperia, IM) vs Amici del Castello (Diano Castello, IM)

Venerdì 29 agosto – Imperia

Ore 17.30: Coppa Italia Esordienti – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo (Imperia, IM)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie A – Finale: Marchisio Nocciole Cortemilia (Cortemilia, CN) vs Alta Langa (S.Benedetto Belbo, CN)

Sabato 30 agosto – Andora

Ore 15.00: Coppa Italia Promozionali – Finale: Ricca A (Diano d’Alba, CN) vs Don Dagnino (Andora, SV)

Ore 17.00: Coppa Italia Under 21 – Finale: Subalcuneo (Cuneo, CN) vs Peveragno A (Peveragno, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie B – Finale: Officine Pesce Bubbio (Bubbio, AT) vs Gottasecca (Gottasecca, CN)

Domenica 31 agosto – Imperia

Ore 15.30: Coppa Italia Pulcini – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo A (Imperia, IM)

Ore 17.00: Coppa Italia Serie C2 – Finale: Monastero Dronero (Dronero , CN) vs Pro Paschese B (Villanova Mondovì, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie C1 – Finale: Prodeo (Chiusavecchia, IM) vs Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva (Ceva, CN)

Le finali della Coppa Italia 2025 rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutta la comunità sportiva: un’occasione di festa, tradizione e spettacolo a cui la Federazione invita a partecipare numerosi.

I trofei in palio