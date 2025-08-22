Pallapugno: i risultati delle partite di mercoledì e giovedì

Bormida. Oggi, alle ore 15, presso la sala multimediale della Camera di commercio di Imperia, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno. All’incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente, presidente e vicepresidente vicario della Fipap, la Federazione italiana pallapugno. Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.

SERIE A Banca d’Alba Play off – Recupero terza giornata

Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 6-9

Seconda di ritorno

Venerdì 22 agosto ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Marchisio Nocciole Cortemilia

Sabato 23 agosto ore 21

a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 27; Terre del Barolo Albese 22; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.

SERIE A Banca d’Alba Play out – Terza giornata

Venerdì 22 agosto ore 21

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Nibo Galvanotecnica Monticellese

Domenica 24 agosto ore 21

a Dolcedo: Imperiese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

Classifica: Imperiese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 11; Roero Isolamenti Canalese 9.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza – Terza giornata

Domenica 24 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio

Martedì 26 agosto ore 21

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Speb

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 5.

COPPA ITALIA SERIE A – Finale

Venerdì 29 agosto ore 21

a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa

SERIE B Play off – Terza giornata

Officine Pesce Bubbio-Gottasecca 1-9

Venerdì 22 agosto ore 21

a Bene Vagienna: Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese

Classifica: Gottasecca 22; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 17.

SERIE B Play out – Terza giornata

Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 3-9

Sabato 23 agosto ore 21

a Neive: Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Classifica: Amici del Castello 16; Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

SERIE B Girone salvezza – Recupero seconda giornata

Abrigo Olio Desiderio Ricca-Valle Bormida 4-9

Terza giornata

Sabato 23 agosto ore 21

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Virtus Langhe

Lunedì 25 agosto ore 21

a Mondovì: Alusic Merlese-Abrigo Olio Desiderio Ricca

Classifica: Valle Bormida 11; Virtus Langhe 10; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.

COPPA ITALIA SERIE B – Finale

Sabato 30 agosto ore 21

ad Andora: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca

SERIE C1 – Quarti di finale

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca

Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze

Imperiese-Centro Incontri Gallese

Prodeo-Virtus Langhe

COPPA ITALIA SERIE C1 – Finale

Domenica 31 agosto ore 21

a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Prodeo

SERIE C2 Girone 1 – Seconda di ritorno

Monastero Dronero-Bormidese 9-3

Riposa: San Biagio

Classifica: Monastero Dronero 3; San Biagio e Bormidese 1.

SERIE C2 Girone 2 –

Classifica: Pro Paschese B 4; Monticellese 2; Neivese e Peveragno 1.

SERIE C2 Girone 3 – Posticipo seconda di ritorno

Ceva-Pro Paschese A sospesa per pioggia sul 5-5, riprende 1° settembre ore 20.30

Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.

SERIE C2 Girone 4 – Recupero prima giornata

Subalcuneo-Pompeiana 9-1

Classifica: Subalcuneo 4; Pieve di Teco 2; Pro Spigno e Pompeiana 1.

COPPA ITALIA SERIE C2 – Finale

Domenica 31 agosto ore 17

a Imperia: Monastero Dronero-Pro Paschese B

FEMMINILE – Andata semifinali

Domenica 24 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese

Sabato 23 agosto ore 20

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese

Ritorno semifinali

Lunedì 1° settembre ore 19

ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

Domenica 7 settembre ore 18

a Canale: Canalese-Amici del Castello

COPPA ITALIA FEMMINILE – Finale

Mercoledì 27 agosto ore 21

ad Andora: San Leonardo-Amici del Castello

UNDER 21 – Andata quarti di finale

Venerdì 22 agosto ore 20.30

a Caraglio: Subalcuneo-San Leonardo

Sabato 23 agosto ore 17

a Taggia: Taggese-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 24 agosto ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Cortemilia

Venerdì 22 agosto ore 19

a Peveragno: Peveragno A-Virtus Langhe

Ritorno quarti di finale

Martedì 26 agosto ore 18

a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo

Giovedì 28 agosto ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Taggese

Giovedì 28 agosto ore 21

a Cortemilia: Cortemilia-Speb

Martedì 26 agosto ore 20

a Dogliani: Virtus Langhe-Peveragno A

COPPA ITALIA UNDER 21 – Finale

Sabato 30 agosto ore 17

ad Andora: Subalcuneo-Peveragno A

ALLIEVI Girone 1 – Seconda di ritorno

Subalcuneo-Bormidese B rinviata al 25 agosto ore 18

Riposa: Pro Paschese A

Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.

ALLIEVI Girone 2 – Seconda di ritorno

Merlese-Amici del Castello 8-3

Riposa: Ceva

Classifica: Merlese 3; Ceva 1; Amici del Castello 0.

ALLIEVI Girone 3 – Seconda di ritorno

Sabato 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo

Riposa: Bormidese A

Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

ALLIEVI Girone 4 – Seconda di ritorno

Albese-San Biagio rinviata al 22 agosto ore 20

Bubbio-Virtus Langhe 8-4

Classifica: Bubbio 4; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

COPPA ITALIA ALLIEVI – Finale

Mercoledì 27 agosto ore 18

ad Andora: Pro Paschese A-Bubbio

ESORDIENTI Girone 1 – Prima di ritorno

Subalcuneo-Neivese B 7-2

Riposa: Cortemilia

Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 1; Neivese B 0.

ESORDIENTI Girone 2 – Seconda di ritorno

Pro Paschese A-San Leonardo 3-7

Martedì 2 settembre ore 18

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Albese

Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.

ESORDIENTI Girone 3 – Seconda di ritorno

Don Dagnino-Neivese A 7-0 forfait

Venerdì 22 agosto ore 18

a San Rocco Bernezzo: Speb-Pro Paschese B

Classifica: Speb 3; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.

ESORDIENTI Girone 4 – Seconda di ritorno

Venerdì 22 agosto ore 18

a Ricca: Ricca-Araldica Castagnole Lanze

Merlese-Amici del Castello 7-0 forfait medico

Classifica: Merlese 3; Ricca 2; Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.

COPPA ITALIA ESORDIENTI – Finale

Venerdì 29 agosto ore 17.30

a Imperia: Ricca-San Leonardo

PULCINI – Andata ottavi di finale

Monastero Dronero B-San Leonardo A 0-7

Albese A-Merlese B 7-2

San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Pro Paschese-San Biagio 7-0

Merlese A-Monastero Dronero A 7-0

Valle Bormida-Ceva 7-1

Don Dagnino-Albese B 7-3

Ritorno ottavi di finale

Lunedì 25 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo A-Monastero Dronero B

Venerdì 22 agosto ore 20

a Mondovì: Merlese B-Albese A

Domenica 24 agosto ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B

Lunedì 25 agosto ore 18

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese

Monastero Dronero A-Merlese A 0-7

Ceva-Valle Bormida 0-7

Albese B-Don Dagnino 7-0 forfait medico

Ricca, Merlese e Valle Bormida ai quarti di finale

Don Dagnino e Albese B allo spareggio

COPPA ITALIA PULCINI – Finale

Domenica 31 agosto ore 15.30

a Imperia: Ricca-San Leonardo A

PROMOZIONALI – Ottavi di finale in gara unica

Sabato 23 agosto ore 18

ad Alba: Albese-Ricca B

Ricca A-Canalese 7-1

Gottasecca-Cortemilia B 7-1

Sabato 23 agosto ore 17

a Cortemilia: Cortemilia A-Ceva

Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese 7-0

Speb-Merlese 6-7

Don Dagnino-Amici del Castello 7-0

Venerdì 22 agosto ore 18

a Taggia: Taggese-Pieve di Teco A

Ricca A, Gottasecca, Pro Paschese A, Merlese e Don Dagnino ai quarti di finale

COPPA ITALIA PROMOZIONALI – Finale

Sabato 30 agosto ore 15

ad Andora: Ricca A-Don Dagnino