Pallacanestro Alassio, edizione record del torneo 3vs3 al PalaRavizza

Alassio. Trecento atleti e ben settantacinque squadre di basket 3 contro 3 provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e altre zone d’Italia: sono questi i numeri della quinta edizione dell’ANGT (Alassio New Generation Tournament) che si è svolta al PalaRavizza di Alassio nel fine settimana appena trascorso.

La manifestazione, organizzata dalla Pallacanestro Alassio, è ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate con numeri sempre in crescita.

Tante le categorie presenti con le compagini iscritte che hanno iniziato a sfidarsi da venerdì sera nella Senior con ben diciotto squadre a contendersi il titolo vinto.

Sabato mattina è stato il turno del Minibasket , degli Under 12 e dell’ Under 14 mentre nel pomeriggio c’è stato il momento di maggiore partecipazione e dove sono stati assegnati i titoli Under 13 maschile e femminile, Under 15, Under 16 e Under 18 sia maschile che femminile.

“Il 3vs3 – dichiarano i dirigenti alassini di Pallacanestro Alassio – è una disciplina principalmente estiva che piace molto ai ragazzi ed è anche disciplina olimpica da diversi anni. Come Pallacanestro Alassio ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti per la fiducia, l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio per il sostegno, il main sponsor Sol Ponente e tutte le attività che ci hanno sostenuto donando i premi da consegnare alle prime due squadre classificate per ogni categoria, sperando di non dimenticare nessuna: Derthona Basket, Monferrato Basket,Vini Testori Alassio, Liquid Bar, Rudy Cafe, Spotti, Gelateria Olepeti, Gelateria Casa del Gelato, Pasticceria Oliva, Sol Ponente, Bistrot Riviera, Yogorino, Non uno di meno. I ringraziamenti vanno anche agli arbitri, a Gesco e a tutto lo Staff di volontari che annualmente dimostrano una grande passione per il nostro bellissimo sport. Siamo anche orgogliosi del fatto che tante squadre arrivino da fuori liguria e che questa manifestazione abbia anche una bella funzione turistica, basti pensare che il Senior è stato vinto da ragazzi di Cremona, l’Under 15 da una squadra di Varese, l’Under 18 da una compagine cuneese che in finale ha avuto la meglio sui ragazzi di Milano. Molti titoli sono rimasti in Liguria e Alassio ne ha ottenuti ben quattro. Come torneo ANGT speriamo di vedere sempre più squadre nella sesta edizione del 2026 mentre per chi vorrà iniziare a giocare a basket diamo appuntamento a settembre con l’inizio dei corsi sia giovanili che di minibasket maschili e femminili”.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti dichiara: “Ci fa molto piacere sostenere questa iniziativa che è ormai un appuntamento fisso dell’estate sportiva alassina e che di anno in anno ottiene risultati sempre più brillanti, contribuendo a dare prestigio alla nostra città e a qualificarla come centro dello sport di primaria rilevanza nel panorama nazionale. L’Alassio New Generation Tournament è una manifestazione davvero splendida ed importante e desidero ringraziare sentitamente la Pallacanestro Alassio per la passione e la professionalità con cui organizza questo evento”.

