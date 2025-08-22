Palazzetto dello Sport di Varazze, Giacomo Robello: “Trasformarlo in un centro polifunzionale moderno”

Varazze. “In pieno centro, sorge il Palazzetto dello Sport: un’area strategica, con un grande piazzale e centinaia di posti auto già a disposizione. La messa in sicurezza del torrente Teiro ha eliminato ogni rischio, ma la struttura, vecchia e superata, non è più all’altezza delle esigenze della città”.

Così il coordinatore cittadino di Forza Italia, Giacomo Robello, interviene sulla struttura comunale con un suggerimento.

“Oggi abbiamo un’occasione: trasformare un problema in un’opportunità. Immaginiamo un centro polifunzionale moderno, capace di ospitare sport, conferenze, eventi culturali, assemblee e momenti di comunità. Uno spazio vivo, aperto e condiviso, costruito insieme ai cittadini e alle associazioni sportive. – poi continua – Immaginiamo di affiancare un parcheggio multipiano, pubblico e privato, in grado di rispondere una volta per tutte alla cronica carenza di posti auto”.

“Un progetto così integrato – spiega Robello – significherebbe dare respiro alla città: migliorare la viabilità, offrire servizi concreti, creare un luogo di incontro e di crescita”.

“Con una visione lungimirante e il giusto coinvolgimento dei privati, Varazze non si limiterebbe a guardare al futuro, ma ci entrerebbe da protagonista. Naturalmente un progetto condiviso con la cittadinanza e che nasca da un concorso pubblico e trasparente di idee di caratura nazionale se non europea”.