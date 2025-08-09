Osa e il Pai: “Caccia al cinghiale dal 1^ settembre: mette a rischio l’incolumità delle persone e condanna gli animali a sofferenze inutili”

Liguria. “Con l’ordinanza del 4 agosto, il commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) ha stabilito che, nelle aree non soggette a restrizioni ma incluse nelle zone destinate all'”azzeramento” della densità di cinghiali, ogni squadra di cacciatori potrà sparare (con minime restrizioni sanitarie) in tutte le forme di caccia dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. In pratica, viene dato via libera alla caccia in piena stagione estiva, con boschi ancora fitti di vegetazione e frequentati da turisti e famiglie. Una scelta che aumenta i rischi per l’incolumità delle persone e condanna gli animali, anche quelli malati o feriti, a sofferenze inutili e crudeli”. Così l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI),

“Chi sperava in un approccio più umano e rispettoso del benessere animale rimane, ancora una volta, profondamente deluso. L’ordinanza non introduce alcuna misura di mitigazione della sofferenza, ignorando completamente la possibilità di interventi meno invasivi e più etici. L”estensione temporale e geografica degli abbattimenti può, di fatto, favorire la diffusione della PSA, attirando cinghiali potenzialmente infetti nelle aree ‘liberate’ dai fucili dei cacciatori. Una strategia che, oltre a essere eticamente inaccettabile, appare anche inefficace sotto il profilo sanitario”.

“Ancora una volta, invece di affrontare le cause alla radice e proteggere sia la salute pubblica che gli ecosistemi, si sceglie la via più rapida e brutale: imbracciare le armi e sparare. Ma la storia insegna che massacrare gli animali non ha mai risolto i problemi di gestione faunistica, anzi: spesso li ha aggravati. Questa ordinanza rappresenta un passo indietro per il rispetto della vita e un pericoloso precedente per il futuro”.