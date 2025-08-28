Ortovero, proseguono i lavori del nuovo asilo nido da 960mila euro

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, questa estate sono iniziati, e proseguono a ritmo spedito, i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Ortovero.

L’opera è in fase di costruzione grazie ad un finanziamento di ben 960mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale con i fondi del Pnrr dedicati al settore scolastico.

Complessivamente, il nuovo edificio, che sorgerà nella frazione Pogli dalla vecchia scuola elementare successivamente trasformata in centro sociale, potrà ospitare fino a 40 bambini, confermando la realtà ortoverese punto di riferimento nell’ambito dei servizi educativi e di istruzione.

“Già nella scorsa primavera abbiamo accelerato le procedure tecnico-amministrative, ora, con l’inizio del nuovo anno scolastico, possiamo traguardare un importante progetto per la comunità locale e per tutto il comprensorio” afferma il sindaco Osvaldo Geddo.

I lavori sono stati aggiudicati dalla ditta “Ecoedile srl” del Gruppo Verus di Magliolo e diretti dallo studio di architettura Podio, che in sinergia hanno proceduto alla demolizione del vecchio immobile per l’edificazione dell’asilo nido, su una superficie di circa 300 metri quadri che si sviluppa su un unico piano.

Inoltre, sono in corso i lavori di nuova costruzione con il completamento degli interventi strutturali, mentre nel mese di settembre inizieranno le opere murarie ed impiantistiche.

“Come amministrazione comunale siamo soddisfatti per l’andamento dei lavori: un intervento che potrà offrire una struttura moderna e di massima accoglienza per i nostri bambini” conclude il sindaco Geddo.