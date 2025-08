Ortovero, nella chiesa di San Silvestro Papa un evento per i 90 anni dell’organo che ha accompagnato la vita del paese

Ortovero. Successo ad Ortovero per l’evento musicale in occasione del 90° anniversario dell’organo Gandini, che ha visto una speciale esibizione curata dal duo Cristina Silvestro (violino M°) e Roberto Grasso (organo M°).

Il 28 luglio 1935, nella chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa, si inaugurava l’organo che da quel momento avrebbe accompagnato la vita degli ortoveresi.

Una location gremita di pubblico per l’occasione, alla quale hanno preso parte il sindaco Osvaldo Geddo e la consigliera delegata alla cultura Mariagrazia Timo che ha condotto la serata e introdotto, con lo studioso locale Giorgio Barbaria, un dettagliato racconto della storia dell’organo parrocchiale, dalle origini ad oggi.

“Il Comune di Ortovero, grazie all’interessamento dell’associazione culturale VallinMusica, ha offerto una serata celebrativa dell’evento, ospitando un ricordo con musica e parole” ha evidenziato la consigliera Timo.

“Un ricco programma eseguito dal Duo String and Air, con musiche di Mouret, Telemann, Haendel, alternate ad una serie di Ave Maria in onore della Festa della Madonna del Carmine, appena celebrata”.

Il M° Roberto Grasso all’organo ha riproposto brani eseguiti all’inaugurazione dello strumento quando per l’occasione fu chiamato Carmelo Lamboglia, insigne musicista padre dell’archeologo Nino. La M° Cristina Silvestro è stata invece protagonista di un’intensa interpretazione della Ciaccona BWV 1004 dalla Partita n 2 in re minore, per violino solo, di Bach.

La meditazione musicale è stata arricchita da una riflessione sulle parole del Venerabile Frate Ave Maria, nativo della frazione Pogli.

“Il Comune di Ortovero ringrazia il professor Barbaria per la minuziosa ricerca svolta, così come l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Ingauna – e la parrocchia San Silvestro che hanno messo a disposizione i propri archivi: un plauso, infine, al prezioso lavoro svolto dall’associazione VallinMusica” ha concluso la consigliera comunale.

Al termine del concerto anche la torta per celebrare la ricorrenza.