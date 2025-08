Nuovo hurrà per Sassari: arrivata la qualificazione agli europei con l’Italia Beach Soccer

Un altro anno particolarmente importante per Samuele Sassari, reduce da due promozioni consecutive in Serie D: la prima con la maglia della Cairese, la seconda con il Celle Varazze. L’attaccante, ora in forza al Savona, è partito come ormai sua consuetudine con la nazionale italiana di Beach Soccer per la qualificazione agli europei.

L’approccio degli azzurri è da subito vincente e, facendo proprie due tappe a punteggio pieno (38 gol fatti e solo 8 subiti), si qualificano matematicamente alla prestigiosa competizione che si svolgerà a settembre in Moldavia.

Importante il contributo del classe 1996 savonese al raggiungimento dell’obiettivo con i suoi 5 gol, dei quali 4 segnati nell’ultima e decisiva tappa.