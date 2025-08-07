Liguria. Torna il temuto bollino per ondata di calore a Genova per caldo è previsto nella giornata di sabato 9 agosto, in cui il Ministero della Salute prevede temperature massime percepite di 34 gradi. Afa e ondate di calore sono attese in Liguria e nel savonese.

Il ritorno dell’anticiclone africano era ampiamente previsto. Dopo giornate caratterizzate da un po’ di instabilità e temperature inferiori alla media stagionale grazie all’anticiclone delle Azzorre, dal Sahara arriva un nuovo fronte di alta pressione che tocca anche la Liguria e che farà risalire il termometro, riportandolo oltre i 30 gradi.

“L’espansione di un promontorio anticiclonico sub-tropicale sul Mediterraneo a partire da giovedì porta ad una stabilità diffusa e duratura su tutta la regione, con temperature inizialmente in lieve aumento” sottolinea l’ultimo avviso di Arpal. “Dal fine settimana, l’ulteriore arrivo di aria più calda in quota favorirà un aumento delle temperature più marcato, con disagio fisiologico per caldo più accentuatospecialmente nei grandi centri urbani e nelle zoneriparate dalle brezze costiere”.

Già per giovedì, giornata comunque da bollino verde, a il sistema WORKLIMATE ha evidenziato un rischio alto per le categorie di lavoratori esposti all’aria aperta nei seguenti comuni nei comuni di Albisola Superiore, Campomorone, Santa Margherita Ligure e, nello spezzino, Arcola, Beverino, Borghetto di Vara, Carrodano, Follo, Lerici, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure.

Anche per venerdì è previsto bollino verde, ma le temperature saranno comunque al di sopra dei 30 gradi – quantomeno quelle percepite -.

La situazione dovrebbe rimanere immutata sino al weekend lungo di Ferragosto, dopodiché dovrebbe tornare l’instabilità. Troppo presto, però, per fare previsioni a lungo termine: per adesso chi è in ferie si gode un clima terso e soleggiato, mentre chi resta in città dovrà fare i conti con la canicola e le notti tropicali.