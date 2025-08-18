Notte senza esito, proseguono senza sosta le ricerche dell’escursionista disperso a Castelbianco

Castelbianco. Continuano senza sosta le ricerche dell’escursionista francese di circa 40 anni scomparso da giovedì scorso (14 agosto) a Castelbianco.

La notte, purtroppo, è trascorsa senza nuovi sviluppi, nonostante il ritrovamento di una possibile traccia riconducibile al disperso, avvenuto ieri (17 agosto).

Sul campo sono presenti una squadra di vigili del fuoco di Albenga, unità cinofile, e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni arrivati da Arezzo, Pistoia e Siena.

A supportare le operazioni ci sono anche l’elicottero Drago proveniente da Genova, il nucleo SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, il Soccorso Alpino di Pieve di Teco, squadre di volontari della Protezione Civile, e i carabinieri.

Le ricerche proseguiranno anche nella giornata odierna.