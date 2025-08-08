Notte di violenza ad Alassio: ragazzo colpito al volto, ricoverato al Santa Corona

Alassio. Momenti concitati nella notte ad Alassio: verso le 3.15, in via Paolo Ferreri, un giovane sarebbe stato aggredito. È stato ritrovato a terra, in stato di shock, e con il volto coperto di lividi e tagli.

A prestargli i primi soccorsi sono stati i volontari della Croce Bianca di Andora, giunti sul posto in pochi minuti. Dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, lo hanno trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata circondata e colpita da un gruppo di persone. Le cause dell’aggressione restano al momento ancora da definire.