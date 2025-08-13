Noli, scontro auto-moto sull’Aurelia: un ferito

Noli. Incidente stradale nella giornata di oggi sulla via Aurelia a Noli.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il motociclista, caduta a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, non ha riportato traumi significativi e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.