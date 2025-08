Noli, rintocchi di campane al mattino o riposo dei turisti? Una scelta da fare

Sono Chiara Grasso, giornalista e turista decennale di Noli (ma temo per l’ultimo anno) mi permetto, a tal proposito di scrivervi per condividere una riflessione in merito a un aspetto che, pur radicato nella tradizione, potrebbe risultare oggi in contrasto con la vocazione turistica del vostro splendido borgo.

Noli è un paese meraviglioso, che negli anni ha saputo valorizzare il proprio patrimonio naturale e storico, diventando una delle mete più amate della riviera ligure. Proprio per questo, credo che sia importante porre attenzione anche a quei dettagli che possono influenzare l’esperienza di soggiorno di chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze.

Mi riferisco in particolare alle campane della chiesa, che ogni mattina suonano con insistenza già dalle 7, per poi dare il via, alle 8, a un vero e proprio concerto ripetuto due volte. Seppur ne riconosca il valore simbolico, culturale e religioso, non posso non rilevare come questo impatto acustico risulti poco conciliabile con le esigenze di riposo di chi, dopo un anno di lavoro, ha scelto Noli per rilassarsi e ricaricarsi.

Oggi moltissimi comuni a vocazione turistica, pur mantenendo il rispetto della tradizione, hanno adeguato l’orario delle campane a partire almeno dalle 9 del mattino, evitando così di disturbare il sonno di residenti e turisti.

Mi auguro che anche il Comune di Noli voglia valutare una soluzione in questa direzione, che sarebbe certamente apprezzata da chi sceglie di investire tempo e risorse per soggiornare nel vostro territorio.

Con fiducia e stima.