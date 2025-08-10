Savona. E’ sbarcata nel porto di Savona la Life Support, la nave di Emergency con 146 migranti salvati nel Mediterraneo, di cui 11 minori e 4 donne (una in dolce attesa).
Lo sbarco odierno segue quello del 22 giugno, quando la Ocean Viking aveva salvato altre 73 persone.
E anche oggi non è mancata l’accoglienza di comitati e associazioni con bandiere della Pace e messaggi di benvenuto, con la solidarietà della stessa Filt-Cgil.
Per lo sbarco dei migranti è stata realizzata un’area di ricovero e assistenza, un ponte di circa 270 metri quadrati completamente coperto, oltre ad un ambulatorio medico, i servizi igienici, i posti letto e alcune panche.
Nell’ambito della procedura stabilita sullo sbarco, ora il personale sanitario sta valutando lo stato di salute delle persone: sulla base dell’esito del triage a ognuno viene assegnato un codice a seconda del quale verranno accompagnate in ambulatorio, sul ponte in osservazione, sulle panche vicine o nella zona di accoglienza aperta.
Quando l’intero gruppo sbarcato sarà stabilizzato, si raccoglieranno le informazioni (provenienza, età, esistenza di nucleo familiare o parenti), con la consegna di kit igienici e nuovi vestiti.