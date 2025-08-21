Nasce VisitAndora.it, il nuovo portale turistico promosso dagli albergatori andoresi

Andora. Dall’idea e dalla collaborazione di un gruppo di albergatori andoresi nasce VisitAndora.it, il nuovo portale dedicato alla promozione turistica del territorio di Andora e delle sue strutture ricettive.

Il progetto nasce con l’obiettivo di “far crescere le presenze ad Andora tutto l’anno, valorizzando i suoi punti di forza: il portale è uno strumento moderno, coordinato e condiviso per valorizzare l’offerta turistica locale, migliorare la visibilità della destinazione e facilitare l’incontro tra domanda e offerta”.

Attualmente nella sua fase iniziale, l’iniziativa ha già portato alla creazione di un’identità visiva condivisa, alla realizzazione di un sito web dedicato e all’apertura dei canali social ufficiali, che saranno “costantemente aggiornati con offerte e proposte d’esperienza, informazioni utili anche per il soggiorno e storia e news del territorio”.

VisitAndora.it si propone come un progetto aperto e inclusivo: tutte le strutture ricettive, le attività e gli operatori turistici del territorio interessati a partecipare e contribuire alla promozione della destinazione sono invitati a aderire all’iniziativa ed arricchire l’offerta.

“Con questo nuovo strumento, Andora si presenta al pubblico con un’immagine coerente e coordinata, capace di raccontare al meglio la bellezza del proprio mare, l’autenticità dell’entroterra e l’accoglienza delle strutture”.