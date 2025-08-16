Multe: Finale è il primo Comune della provincia per incassi nel 2024, Pietra per i ricavi da sanzioni da velox

Savona. Finale Ligure con oltre un milione e mezzo di euro (1.632.614) è il Comune con l’introito maggiore per quanto riguarda le multe. Lo segue Savona con 1.156.338,32 e Spotorno con 843.539,13 euro (che si piazza terzo sommando ai 559.592,56 euro i 283.946,57 che incassa dalle multe per eccesso di velocità elevate dalla polizia municipale su strade di proprietà di un altro ente). Escludendo le violazioni ai limiti di velocità sul terzo gradino si trova Alassio con 790322,6 euro.

Sono i numeri che emergono dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) presenti sul sito del ministero dell’Interno.

Se Finale non ha superato le cifre raggiunte nel 2022 e nel 2023 quando aveva sfiorato i 2 milioni di euro di introiti, Savona raddoppia l’incasso del 2021 e del 2022, ma non raggiunge (di poco) quello dello scorso anno.

Pietra Ligure, invece, ha il primato degli incassi per le sanzioni dovute al superamento dei limiti di velocità consentiti. Con il velox il Comune ricava 368.477, 32 euro. E’ seguita da Borgio Verezzi (179,716) in linea con il dato dell’anno precedente e superiore di nove volte a quello del 2022 (nel 2023 è stato installato un nuovo autovelox). Quiliano “solo” 128.362,09 se si confronta con i numeri degli anni precedenti: la metà di quanto incassato nel 2021 (anno di maggiore introiti). Le altre città hanno incassi tutti notevolmente inferiori rispetto alle prime tre (Albenga è la quarta e non arriva a 70mila euro).

I Comuni investono queste risorse, come prevede il codice della strada, in interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle

strade; potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia; manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale.