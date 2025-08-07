Morte del bambino di 9 anni, Asl 2 e Comune di Albenga: “Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”

“In riferimento al drammatico episodio che ha coinvolto il bambino di 9 anni in vacanza ad Albenga, ASL 2 desidera esprimere alla famiglia la più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio per il tragico epilogo”.

Il messaggio dell’azienda sanitaria savonese sulla tragedia.

“L’automedica è arrivata da Alassio in 4 minuti, ampiamente nei tempi previsti dal protocollo e, fin dai primi momenti dell’accaduto, medici, operatori sanitari e volontari hanno attivato con tempestività tutte le procedure di emergenza del caso, operando con la massima professionalità e dedizione”.

“Purtroppo, le condizioni cliniche del piccolo sono apparse sin da subito estremamente critiche e ogni sforzo si è scontrato con la gravità della situazione”.

“È stata una vicenda che ha profondamente colpito tutti coloro che vi sono stati coinvolti, suscitando grande commozione e partecipazione emotiva. Gli operatori hanno continuato a sperare, fino all’ultimo, in un esito diverso”.

“Alla famiglia, in questo momento di immenso dolore, il pensiero commosso di tutta l’azienda” conclude l’Asl 2.

Queste, invece, le parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “La notizia della scomparsa del bambino di 9 anni, avvenuta oggi all’ospedale Gaslini di Genova, ci lascia profondamente addolorati. Albenga intera si stringe con commozione e rispetto attorno alla famiglia, colpita da un dolore immenso e inimmaginabile”.

“In questi giorni abbiamo sperato con tutto il cuore in un esito diverso, e ci siamo posti molte domande — tra cui, inevitabilmente, se le cose sarebbero potute andare diversamente, con condizioni o tempistiche diverse. Ma oggi non è il tempo delle domande. Oggi è il tempo del silenzio, della vicinanza, del rispetto. Il nostro pensiero va alla famiglia, con la più sincera partecipazione al loro dolore” conclude.