Moroni Golf Cup, Bona e Belotti si impongono nella prima edizione ad Albisola

Albisola Superiore. Nella giornata di mercoledì 20 agosto si è disputata la prima edizione della Moroni Golf Cup, torneo intitolato alla nota famiglia Moroni di Finale Ligure, ora rappresentata nel suo essere e nei suoi successi da Laura Moroni.

Il torneo si è svolto nello splendido scenario dell’impianto di Albisola Superiore, presso l’associazione Golf Club Albisola Asd. La premiazione è avvenuta al New Caffè Moroni di Finale Ligure.

Il torneo è stato combattuto sino all’ultima buca e a visto trionfare la coppia composta da Bona e Belotti con il risultato netto di 24. Seconda coppia classificata Molinari – Limonta con un netto di 22. Menzione di merito per la coppia Boagno – Debenedetti con un lordo di 20.

Alcuni momenti delle premiazioni