Mobilitazione per Gaza, nel savonese raccolte oltre 20 tonnellate di generi alimentari

La città di Savona e tutta la provincia hanno risposto alla mobilitazione solidale per Gaza: in pochi giorni sono state raccolte oltre 20 tonnellate di generi alimentari.

“Un risultato eccezionale, frutto dell’impegno di centinaia di cittadini comuni, associazioni, imprese e volontari che quotidianamente hanno contribuito alla raccolta, al trasporto, alla suddivisione e al confezionamento dei materiali” affermano gli organizzatori.

“Un ringraziamento speciale alla APS generale di Savona, vero e proprio fulcro di tutta l’iniziativa savonese e punto di riferimento di questi giorni, all’Anpi provinciale di Savona, alle varie sezioni Anpi del savonese, alla Cgil di Savona, al gruppo scout Sv8, ai volontari della Bottega equo solidale, al guppo Emergency Sv, al gruppo di Mondovì, assemblea antifascista ed annesso doposcuola di Villapiana, che si sono immediatamente messi a disposizione con impegno concreto su tutto il territorio, garantendo un contributo fondamentale alla riuscita dell’iniziativa”.

“Un grazie sentito anche alla Protezione Civile di Varazze e Carcare, la cooperativa Bazzino di Savona, a Gianni Varaldo e a tutte le persone che, con generosità, hanno dedicato tempo ed energie”.

E per sabato 30 agosto, alle ore 12:00, presidio presso la sede di Music for Peace con palco aperto, interventi e partecipazioni nazionali e internazionali; ore 21:00 la artenza della fiaccolata fino alle barche attraccate in banchina (i partecipanti sono invitati a portare solo ed esclusivamente fiaccole e bandiere della Palestina).

“Il traguardo delle oltre 20 tonnellate è un risultato straordinario – aggiungono gli organizzatori – ma ora è fondamentale dare continuità e forza concreta a questo impegno, con la massima partecipazione alla giornata di sabato”.

Infine, la mobilitazione prevista in tutte le piazze del Paese e quindi anche a Savona di sabato 6 settembre dal titolo: “Fermiamo tutte le guerre e le barbarie a Gaza”, che rilancia l’impegno umanitario e sostenere l’azione della Global Sumud Flotilla e invita il governo “a schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.

“Un evento che segna un passo importante per la costruzione di una comunità solidale e unita” concludono.