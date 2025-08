Minorenni scomparse da Como, arriva la buona notizia: ritrovate

Liguria. Dopo giorni di apprensione per famigliari e amici, oggi (1 agosto), è arrivata la buona notizia.

Sono state ritrovate, infatti, le due minorenni, di 17 e 15 anni, che lo scorso 25 luglio erano scomparse da Como.

Ieri (31 luglio), era stata pubblicata la notizia del loro possibile avvistamento a Pietra Ligure.

Benché gli inquirenti, in quanto minori, non abbiano di conseguenza fornito dettagli specifici, quel che è certo è che sono state ritrovate proprio in Liguria e stanno bene.