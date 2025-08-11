Minaccia e aggredisce i poliziotti in un bar: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Savona. Ieri sera a Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo italiano di 50 anni con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato un connazionale 48enne accusato di minacce a pubblico ufficiale.

Verso le 22 i poliziotti in servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso un bar di via 20 Settembre a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa per la ricerca di un minore allontanatosi da una comunità. Giunti nel locale per un controllo, al loro arrivo sono stati aggrediti senza motivo da un avventore presente che si è subito mostrato insofferente alla sola presenza del personale di polizia.

L’uomo, che ha continuato ad aggredire, minacciare ed insultare gli agenti, a fatica è stato fermato e condotto in questura insieme ad un’altra persona che ha cercato di aiutarlo ostacolando il lavoro dei poliziotti, insultandoli e minacciandoli.

Il 50enne, che peraltro nella stessa mattinata si era reso protagonista di un episodio analogo per il quale era stato già denunciato per minacce a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Mentre il 48enne è stato denunciato per minacce, il 50enne è stato prima rattenuto presso le camere di sicurezza della questura di Savona e poi messo disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza di convalida, durante la direttissima l’uomo è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.