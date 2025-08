Millesimo, Piccardo: “In Eccellenza siamo come eravamo in Promozione: una neopromossa ambiziosa”

Millesimo. Parte il periodo di lavoro pre stagionale per il Millesimo di mister Macchia che, nonostante sia la prima volta in assoluto in Eccellenza, vuole ben figurare.

Il direttore generale Luciano Piccardo, anima del sodalizio giallorosso, ha svelato subito quale sia il risultato che renderebbe felice l’ambiente: “L’obiettivo stagionale è quello fare bene in questa categoria che non abbiamo mai fatto. Vedremo cosa vorrà dire ‘bene’. Pensiamo di aver costruito una buona squadra, con giocatori importanti e tanti giovani che il mister sta provando. Siamo competitivi per fare un buon campionato poi bisognerà vedere quanto saranno forti le altre per vedere chi farà meglio”.

Sul mercato: “Abbiamo dovuto fare alcune scelte dolorose, sostituendo alcuni ragazzi e non è mai piacevole. I giocatori arrivati sono di pari valore o superiore. Abbiamo cercato ragazzi affermati in queste categorie per migliorare una squadra che era già forte”.

“Siamo nella stessa situazione dell’anno scorso: siamo una neopromossa ambiziosa, poi vedremo dove ci porterà la nostra ambizione – continua -. Ci siamo sudati l’Eccellenza e la vogliamo mantenere“.

Sul campionato: “È molto livellato ma ora lo conosciamo relativamente poco. Ci sono sicuramente società importanti come Fezzanese, Rivasamba, Pietra Ligure, Campomorone e tante altre. Non credo ci siano squadre materasso”.