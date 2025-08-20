Millesimo, novità nello staff: Baldaccini per i portieri, Tagliero per la parte fisica e Caruso fisioterapista

Millesimo. Movimenti all’interno dello staff in vista della prossima stagione sportiva.

Qualche giorno fa il sodalizio ha salutato Stefano Giacosa (preparatore dei portieri) e Davide Pasculli (collaboratore tecnico), figure che hanno fatto parte dell’ambiente giallorosso per diverso tempo.

Nei giorni seguenti sono arrivati due annunci in entrata: dal Legino arriva Davide Baldaccini ad allenare i portieri (per prima squadra e settore giovanile), come preparatore atletico è stato scelto Luca Tagliero, già allenatore nella cantera millesimese, mentre è di questa la notizia dell’ingresso dell’ex Albenga Lorenzo Caruso in qualità di fisioterapista.