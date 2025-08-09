Migranti arrivati al porto di Savona, Filt Cgil: “Solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo. Benvenuti”

Savona. La nave “Life Support” di Emergency ha tratto in salvo 146 naufraghi di cui 11 minori e 4 donne (1 in dolce attesa).

“La Filt Cgil di Savona esprime la propria solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo e a tutte le persone che decidono di lasciare la propria terra per sopravvivere ai numerosi conflitti intercontinentali e dare una possibilità alla propria famiglia. Non è una novità che alcuni villaggi puntino tutto su alcuni “prescelti” perché possano giungere in Europa e attraverso il lavoro contribuire al sostentamento della comunità”, dichiarano dal sindacato.

“Il diritto alla vita di donne, uomini e bambini, qualunque sia la loro provenienza, non può venir meno pena l’erosione di quel diritto che per restare tale deve essere di tutti, senza alcuna eccezione. Allo stesso modo la Filt Cgil di Savona esprime il proprio riconoscimento all’equipaggio della “Life Support” e di tutte le altre imbarcazioni che solcano i mari per salvare delle vite”, aggiungono.

“Continueremo a dare il nostro contributo per accogliere i migranti e sostenere la lo strato più debole della popolazione del territorio attraverso le numerose iniziative come la scuola di italiano per stranieri, la spesa solidale, la raccolta di “giocattoli senza frontiere” e assieme al Cral “Pippo Rebagliati” la raccolta di vestiti usati da distribuire”, concludono.