Liguria. L’afflusso di correnti fresche in quota dai quadranti settentrionali determina condizioni di variabilità sulla nostra regione con fenomeni di instabilità, specialmente nelle ore pomeridiane e schiarite sui tratti di Riviera. Possibile peggioramento nella seconda parte di settimana (da confermare). Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata cieli parzialmente o molto nuvolosi su tutta la fascia costiera, senza fenomeni associati; Più soleggiato nelle aree interne ma con la possibilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi nelle ore centrali e in quelle pomeridiane, specialmente su Val Trebbia-Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri-Marittime. In serata ulteriore aumento della nuvolosità con possibili deboli piovaschi tra Imperiese Orientale e Savonese Occidentale. Tassi di umidità generalmente medio-alti sui tratti di costa per l’intero periodo.

Venti: in mattinata deboli dai quadranti settentrionali a Ponente e variabili altrove; rotazione ai quadranti meridionali a partire dalle ore centrali con rinforzi pomeridiani al largo delle coste di Ponente. Mari: generalmente poco mossi in costa; Localmente mossi al largo in mattinata.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi. Massime in calo in costa e stazionarie nelle aree interne. Costa: Min: +19°C/+23°C – Max: +22°C/+25°C; interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +20°C/+26°C.

MARTEDì 26 AGOSTO: possibili rovesci nelle prime ore dell’alba sulle coste del Genovesato, in rapido esaurimento mattutino. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove ma con copertura nuvolosa crescente nel corso delle ore diurne. Instabilità pomeridiana relegata alle vette delle Alpi Liguri e profondo entroterra di Levante, con scarse possibilità di sconfinamento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi o localmente mossi. Temperature: stazionarie in costa e in lieve aumento nell’entroterra, specialmente sui versanti padani.

MERCOLEDì 27 AGOSTO: tempo in peggioramento sulla nostra regione con nuvolosità crescente nelle ore pomeridiane e instabilità convettiva spiccata sul comparto Alpino. Più soleggiato a Levante. Precipitazioni in avvicinamento sull’estremo ponente in tarda serata. Ventilazione meridionale. Mari: in aumento fino a molto mossi. Temperature: stazionarie o in leggero aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]