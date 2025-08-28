Liguria. La tempesta extra-tropicale derivante dall’ex-uragano Erin approda sul continente europeo, portando con sé diffuse condizioni di instabilità.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 agosto avremo già nella notte il transito di un primo sistema frontale porta rovesci sparsi sulla regione, in particolare tra il savonese ed il genovesato dove l’orografia del comparto del Beigua favorirà, successivamente al transito del fronte, l’impostarsi di un sistema prefrontale che potrà portare grandi quantitativi di pioggia in poche ore. Nel corso della mattinata, le intensità maggiori tenderanno a spostarsi verso l’interno del savonese e genovesato occidentale, mentre in questa fase l’imperiese e dal promontorio di Portofino verso est risulteranno più asciutti, in particolare nelle zone costiere. Nel corso del pomeriggio è previsto l’ingresso del fronte freddo, per cui è atteso un nuovo passaggio instabile che sferzerà, con precipitazioni intense seppur rapide, la regione da ovest verso est, lasciando però lo spezzino ai margini.

Vento inizialmente moderato dai quadranti settentrionali, già nel corso della nottata si imposterà una corrente prevalente di scirocco che acquisirà forza nel corso della mattinata tra savonese e genovesato, con successiva rotazione a sud/sud-est e in spostamento verso levante dalle ore centrali; raffiche fino a forti con direzione variabile in corrispondenza del transito del sistema frontale tra imperiese e genovesato. Deboli con direzione variabile a ponente da metà pomeriggio in poi, rimarranno tra moderati e forti ad est del promontorio, con picchi in particolare sui crinali esposti dell’Appennino. Mare molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature generalmente stazionarie: sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 23 e 27 gradi; all’interno minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Venerdì 29 agosto avremo nella notte ancora qualche precipitazione intensa in particolare nell’interno del centro-levante della regione, segue una fase più stabile prima dell’arrivo di nuove precipitazioni nel corso della serata, sempre sul centro-levante della regione. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove.

Venti inizialmente moderati a tratti tesi da sud-ovest, intensità in aumento nel corso della giornata fino a burrasca forte sul Mar Ligure, in particolare davanti a Capo Mele. Mare inizialmente da mosso a molto mosso, in rapido aumento nel corso della giornata fino ad agitato a ponente, levante ed al largo; molto mosso altrove. Temperature massime in lieve aumento.

Sabato 30 agosto ultimi rovesci a levante nel corso della prima nottata, cui segue un sostanziale miglioramento delle condizioni, con schiarite diffuse su tutta la regione.

Vento debole a tratti moderato dai quadranti settentrionali, mare da mosso a molto mosso. Temperature in calo nei valori minimi, massime in lieve aumento.