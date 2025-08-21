Liguria. La goccia fredda che già nelle ultime ora ha portato temporali sparsi sulla Liguria proseguirà la propria tratta verso est, raggiungendo nella giornata di domani il nord Italia e garantendo, dopo una mattinata di sostanziale pausa, un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio.

Secondo il Centro Limet, dopo una notte con precipitazioni a carattere temporalesco, nella mattinata di oggi giovedì 21 agosto avremo una sostanziale pausa su tutta la regione, con schiarite in particolare sul centro-levante. Il transito del nucleo di aria fredda durante le ore pomeridiane instabilizzerà nuovamente l’atmosfera, con sviluppo di temporali anche di forte intensità nel savonese ed Alpi Liguri, in discesa verso i settori costieri adiacenti; temporali sparsi anche sul centro-levante della regione, seppur di intensità minore.

Venti deboli o moderati con direzione variabile, prevalentemente da nord in mattinata ed in serata. Nel corso della giornata possibilità di forti raffiche di vento in uscita dai sistemi temporaleschi di cui sopra. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata fino a molto mosso in serata su tutti i settori, agitato al largo. Temperature in generale diminuzione: sulla costa minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 18 e 24 gradi.

Venerdì 22 agosto giornata prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa, con isolate precipitazioni a carattere temporalesco su Alpi Liguri e vette avetane nel corso delle ore pomeridiane.

Venti a regime di brezza. Mare in scaduta fino a mosso a levante, poco mosso altrove. Temperature in aumento nei valori massimi, minime in calo.

Sabato 23 agosto nuovo aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse su Alpi Liguri e centro-levante.