Liguria. Sulla Liguria le correnti si disporranno temporaneamente da nord-ovest dopo il transito di un veloce impulso fresco nelle prossime 24 ore. Tempo soleggiato domenica e nuovo peggioramento lunedì 1 settembre.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 30 agosto avremo tra la notte e la prima mattinata transito di un veloce impulso instabile con rovesci e qualche temporale in movimento da nord-ovest verso sud-est. Il resto della mattina trascorrerà con una situazione in miglioramento a parte gli ultimi piovaschi sull’estremo levante e l’Appennino orientale, cielo più sereno a ponente. Nel pomeriggio soleggiato e limpido ovunque a parte residua nuvolosità sui settori più orientali in attenuazione in serata.

Venti ancora forti da ovest al largo. Si disporranno da nord sotto costa tra la notte e la mattinata. Nuova rotazione a sud-ovest lungo le coste nel pomeriggio. Mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-ovest, in scaduta verso sera. Temperature minime in lieve calo, in aumento le massime: sulla costa minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 25 e 28 gradi; all’interno minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 19 e 23 gradi.

Domenica 31 agosto soleggiato ovunque a parte qualche nube locale.

Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime in lieve aumento, in contenuto calo le massime sotto costa, quadro termico invariato altrove.

Lunedì 1 settembre possibili rovesci sul settore centro-occidentale, in intensificazione in serata.