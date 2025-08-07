Liguria. Prende forza il sistema anticiclonico sul Mar Mediterraneo e la penisola italiana, regalando giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 7 agosto avremo al mattino cieli ampiamente sereni su tutta la regione e in particolare sui versanti marittimi, mentre sui versanti padani del centro-ponente potranno essere presenti nubi basse o nebbie in particolare nella prima parte della mattinata. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità sparsa nell’interno, con cieli ancora una volta soleggiati in costa.

Vento a tratti teso dai quadranti settentrionali in mattinata tra savonese e genovesato, deboli altrove. Nel pomeriggio rotazione ai quadranti meridionali e indebolimento dei flussi. Mare stirato sotto costa al mattino sul settore centrale, mosso al largo, poco mosso altrove. In calo a poco mosso a tratti calmo nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento (per compressione adiabatica sulla riviera di ponente) nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi: sulla costa minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 26 e 32 gradi; all’interno minime tra 9 e 19 gradi, massime tra 24 e 33 gradi.

Venerdì 10 agosto tempo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con isolati addensamenti pomeridiani sull’Appennino.

Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare quasi calmo o calmo. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sabato 11 agosto giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con nubi isolate sull’interno nel corso del pomeriggio e qualche possibile velatura in transito in mattinata nel ponente della regione.

Vento a regime di brezza, mare quasi calmo o calmo. Temperature in ulteriore lieve aumento.