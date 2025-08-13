Liguria. Ancora condizioni estreme sulla Liguria a causa del persistere della combinazione di condizioni anticicloniche e della ventilazione da nord nei bassi strati. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: valori di temperatura molto elevati sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra Spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +38/+40°C nel corso della giornata. Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30°C porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri centro-orientali. Evitare le uscite nelle ore più calde. Invitiamo alla massima attenzione e alla prevenzione per quanto riguarda gli anziani e i soggetti a rischio.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni e sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio.

Venti: al mattino moderati da Nord sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e nell’entroterra Spezzino. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in calo. Mari: quasi calmi o calmi.

Temperature: stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi localmente record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +34/+35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C. Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite. Costa: Min: +26°C/+30°C – Max: +32°C/+38°C; interno: Min: +17°C/+27°C – Max: +32°C/+39°C.

GIOVEDì 14 AGOSTO: giornata nuovamente da bollino rosso per quanto riguarda le temperature anche se in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Temperature percepite molto elevate e localmente pericolose, date dai tassi elevati di umidità e le temperature diffusamente superiori ai +30°C in costa. Invito a prestare massima attenzione, con particolare riguardo ai soggetti a rischio.

Cielo e Fenomeni: generalmente sereno o al più velato su tutti i settori. Venti: deboli a regime di brezza (tassi di umidità anche superiori all’ 80-85%). Mari: calmi. Temperature: in leggero aumento.

VENERDì 15 AGOSTO: giornata stabile e soleggiata. Ventilazione: a regime di brezza con valori di umidità: elevati nelle ore pomeridiane in costa e più bassi in mattinata e in serata. Mari: calmi. Temperature: in ulteriore lieve calo. Prestare attenzione: tassi di umidità elevati e temperature massime comunque al di sopra della media del periodo porteranno a condizioni diffuse di disagio fisiologico per caldo.