Liguria. Si apre una settimana particolarmente delicata per quanto riguarda il disagio fisiologico da caldo: temperature in repentino aumento nella giornata di oggi (lunedì) con valori massimi record che potranno localmente raggiungere la soglia dei +40°C. Notti tropicali in quota e minime diffusamente superiori ai +26/+27°C in costa. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: valori di temperatura massimi record sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +40°C nel corso della giornata. Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30°C porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri orientali. Evitare l’uscita nelle ore più calde. Invitiamo alla massima attenzione e alla prevenzione per quanto riguarda gli anziani e i soggetti a rischio.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale.

Venti: deboli brezze meridionali andranno ad interessare i settori costieri centro-orientali nel corso della giornata, con maggior insistenza dal Golfo Paradiso verso Est e tassi di umidità diffusamente superiori al 75-80%. Ventilazione da Nord impostata sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e Imperiese oltre che nell’entroterra Spezzino per l’intera giornata (compressione), sarà responsabile dei valori record che andranno ad interessare le zone appena citate, oltre ad abbassare i valori di umidità al di sotto del 30% (u.r.). Mari: quasi calmi o calmi

Temperature: minime in aumento con notti tropicali in quota e valori superiori ai +26/+27°C al suolo. Previsti valori massimi record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +35/+36°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +40°C. Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite. Costa: Min: +25°C/+30°C – Max: +29°C/+40°C; interno: Min: +17°C/+25°C – Max: +30°C/+40°C.

MARTEDì 12 AGOSTO: giornata nuovamente da bollino rosso per quanto riguarda le temperature: valori minimi anche superiori ai +29/+30°C sulla riviera di Ponente e massime prossime ai +38/+40°C nei settori costieri centro-occidentali e nell’immediato entroterra. Rinnoviamo l’invito a prestare massima attenzione con particolare riguardo ai soggetti a rischio

Cielo e Fenomeni: generalmente sereno su tutta la regione, isolati annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi Liguri ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti: deboli a regime di brezza sul Centro-Levante costiero. L’opposizione della ventilazione settentrionale sul Ponente regionale e nelle aree dell’immediato entroterra del Savonese e del Genovesato favoriranno fasi alterne tra deboli brezze meridionali e refoli da Nord nelle aree cittadine e limitrofe Genovesi e Savonesi, specialmente nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio. Deboli variabili altrove. Mari: calmi.

Temperature: minime in ulteriore aumento in costa con valori localmente superiori ai +28/+29°C sulla Riviera di Ponente e nell’area metropolitana di Genova. Valori massimi stazionari o in lieve ed ulteriore aumento con valori record vicini ai +40°C. Prestare a massima attenzione.

MERCOLEDì 13 AGOSTO: Temperature minime superiori ai +26/+27°C e massime al di sopra dei +35°C. Cielo e Fenomeni: giornata stabile ma caratterizzata dal ritorno di nuvolosità sparsa nel corso delle ore centrali, specialmente nelle aree interne, ove non si esclude qualche veloce rovescio.

Ventilazione settentrionale in mattinata, in rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali. Mari: calmi. Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo. Prestare attenzione: tassi di umidità elevati e temperature massime comunque al di sopra della media del periodo porteranno a condizioni diffuse di disagio fisiologico per caldo.