Meteo, in Liguria ancora caldo e umidità con notti tropicali: temperature massime fino a 38°C sulla costa

Limitare le uscite, attenzione soprattutto per anziani e fragili

Liguria. Prosegue la fase stabile e molto calda sulla Liguria. L’anticiclone stazionatosi sul comparto occidentale del Mar Mediterraneo non accenna infatti a cedere il passo alle correnti fresche atlantiche che vengono infatti direzionate verso il Nord Europa.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 14 agosto avremo cieli sereni o velati in mattinata; aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale, con possibile sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco tra Alpi Liguri ed entroterra del genovesato di ponente.

Venti deboli a carattere di brezza, con possibili raffiche di vento localmente molto forti nelle zone potenzialmente interessate dai temporali. Mari quasi calmi o poco mossi. Temperature stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28 gradi al suolo. Previsti valori massimi diffusamente superiori ai +35 gardi e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39 gradi sui settori costieri centro-occidentali (imperiese-savonese-genovesato centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di levante: Vara-spezzino). Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite. Sulla costa temperature minime tra 25 e 30 gradi e massime tra 28 e 36 gradi; all’interno minime tra 17 e 26 gradi, massime tra 31 e 37 gradi.

Venerdì 15 agosto alternanza tra cielo velato e sereno su tutta la regione nel corso della giornata.

Venti deboli o moderati tendenzialmente dai quadranti settentrionali, con la brezza che non supererà i primi km della costa, specialmente nei settori centro-occidentali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo, poco mosso altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 16 agosto giornata tendenzialmente soleggiata o con velature, specialmente sul centro-levante costiero. Nubi sparse nell’interno nel corso del pomeriggio, con possibile sviluppo di temporali nell’entroterra del settore centrale.

Ventilazione debole o moderata in prevalenza dai quadranti settentrionali, variabile in presenza di possibili temporali. Temperature stazionarie, prosegue la fase molto calda.

