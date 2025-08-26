  • News24
Meteo, giornata di transizione prima di un deciso peggioramento: torna il maltempo tra mercoledì e giovedì previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico agosto 2025

Liguria. Si abbassa progressivamente di latitudine il flusso Atlantico in sede Europea. Ci aspetta una giornata di transizione, meteorologicamente parlando, prima di un deciso peggioramento sulla nostra regione a partire dalla giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata tempo stabile e più asciutto a Ponente con cieli sereni o al più poco nuvolosi; Copertura nuvolosa localmente serrata progressivamente a Levante con qualche locale piovasco nelle prime ore del mattino sulle coste del Tigullio Orientale e dello Spezzino. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sulla fascia costiera centro-occidentale e rovesci sparsi sulle vette Appenniniche a Levante; Schiarite più ampie sulle coste Spezzine. Serata con assenza di precipitazioni ma con il deciso incremento di nuvolosità medio-alta a partire dall’estremo Ponente.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo. Mari: poco mossi sotto costa e localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie in costa sia nei valori massimi che in quelli minimi. Aumento delle temperature nelle ore diurne sui versanti padani. Costa: Min: +19°C/+23°C – Max: +23°C/+26°C; interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +20°C/+29°C.

MERCOLEDì 27 AGOSTO: il l sistema depressionario, responsabile del peggioramento di Giovedì, fa il suo ingresso sul Golfo di Biscaglia, richiamando correnti umide e dal pescaggio profondo sulla nostra regione; Pare probabile una fase prefrontale instabile con lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente di forte intensità) sul Centro-Ponente regionale, il quale a più riprese andrà ad interessare l’area citata. Probabilità di pioggia scarse sulle restanti zone con nuvolosità serrata e tassi di umidità localmente elevati. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: in rinforzo da Sud-Est con raffiche moderate sul Golfo e sulle coste Imperiesi. Mari: da mossi a molto mossi tra mattino e pomeriggio. Generalmente molto mossi o localmente agitati al largo in serata con onda di Scirocco. Temperature: stazionarie in costa e in diminuzione nell’entroterra, specialmente sui versanti padani.

GIOVEDì 28 AGOSTO: giornata fortemente perturbata con fenomeni a carattere temporalesco che andranno ad interessare nella prima parte di giornata il Centro-Ponente e tra pomeriggio e serata il Centro-levante. Ventilazione rafficata di Scirocco. Mari in aumento fino a molto mossi o agitati. Temperature stazionarie o in leggero aumento. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

