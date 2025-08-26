Liguria. Si abbassa progressivamente di latitudine il flusso Atlantico in sede Europea. Ci aspetta una giornata di transizione, meteorologicamente parlando, prima di un deciso peggioramento sulla nostra regione a partire dalla giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata tempo stabile e più asciutto a Ponente con cieli sereni o al più poco nuvolosi; Copertura nuvolosa localmente serrata progressivamente a Levante con qualche locale piovasco nelle prime ore del mattino sulle coste del Tigullio Orientale e dello Spezzino. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sulla fascia costiera centro-occidentale e rovesci sparsi sulle vette Appenniniche a Levante; Schiarite più ampie sulle coste Spezzine. Serata con assenza di precipitazioni ma con il deciso incremento di nuvolosità medio-alta a partire dall’estremo Ponente.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo. Mari: poco mossi sotto costa e localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie in costa sia nei valori massimi che in quelli minimi. Aumento delle temperature nelle ore diurne sui versanti padani. Costa: Min: +19°C/+23°C – Max: +23°C/+26°C; interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +20°C/+29°C.

MERCOLEDì 27 AGOSTO: il l sistema depressionario, responsabile del peggioramento di Giovedì, fa il suo ingresso sul Golfo di Biscaglia, richiamando correnti umide e dal pescaggio profondo sulla nostra regione; Pare probabile una fase prefrontale instabile con lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente di forte intensità) sul Centro-Ponente regionale, il quale a più riprese andrà ad interessare l’area citata. Probabilità di pioggia scarse sulle restanti zone con nuvolosità serrata e tassi di umidità localmente elevati. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: in rinforzo da Sud-Est con raffiche moderate sul Golfo e sulle coste Imperiesi. Mari: da mossi a molto mossi tra mattino e pomeriggio. Generalmente molto mossi o localmente agitati al largo in serata con onda di Scirocco. Temperature: stazionarie in costa e in diminuzione nell’entroterra, specialmente sui versanti padani.

GIOVEDì 28 AGOSTO: giornata fortemente perturbata con fenomeni a carattere temporalesco che andranno ad interessare nella prima parte di giornata il Centro-Ponente e tra pomeriggio e serata il Centro-levante. Ventilazione rafficata di Scirocco. Mari in aumento fino a molto mossi o agitati. Temperature stazionarie o in leggero aumento. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]