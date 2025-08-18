Liguria. Si indebolisce gradualmente il promontorio anticiclonico in sede Mediterranea, favorendo l’afflusso di correnti più fresche ed instabili, dapprima sull’Europa Centrale e in un secondo momento sul Nord Italia. Ne concerne sulla nostra regione un leggero abbassamento delle temperature e un possibile passaggio perturbato, atteso per metà settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in nottata e mattinata cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi e al più parzialmente nuvolosi sui versanti padani centro-occidentali. Nel corso delle ore centrali rapido sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle creste Appenniniche di Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in estensione alla Val d’Aveto-Trebbia e localmente alle restanti aree interne del Genovesato Orientale e dello Spezzino.

Instabilità pomeridiana andrà ad interessare anche il comparto delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane, in sconfinamento su Alpi Marittime e localmente nell’entroterra Imperiese. Più asciutto altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta e probabilità di precipitazioni scarse.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mari: quasi calmi o calmi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in generale diminuzione, specialmente nelle aree interne interessate dai fenomeni temporaleschi. Costa: Min: +23°C/+29°C – Max: +28°C/+34°C; interno: Min: +11°C/+23°C – Max: +25°C/+35°C.

MARTEDì 19 AGOSTO: giornata con nuvolosità in aumento, specialmente nella fascia Appenninica, ove saranno possibili temporali a partire dalle ore pomeridiane, in estensione serale alle aree interne di Ponente e ai versanti padani occidentali. Instabilità pomeridiana sulle vette Avetane. Ampie schiarite in costa con nuvolosità in aumento a partire dalle ore serali, da Ponente a Levante.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata; Rotazione ai quadranti meridionali a partire dalle ore centrali sul Centro-Levante con rinforzi moderati in serata al largo. Mari: poco mossi o localmente mossi in serata sul Golfo di Genova

Temperature: in generale diminuzione, ma con ancora picchi oltre i +32°C/+33°C nell’ Albenganese e sullo Spezzino Orientale

MERCOLEDì 20 AGOSTO: precipitazioni sparse in mattinata andranno a culminare in un vero e proprio passaggio perturbato in serata, con piogge intense a carattere temporalesco. Venti: ventilazione meridionale. Mari: in aumento. Temperature: in generale diminuzione, specialmente nei valori massimi. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]