Liguria. Una goccia fredda isolatasi nel Golfo di Biscaglia nelle prossime ore si muoverà lentamente verso est portando tempo instabile e temporali anche forti sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: temporali molto intensi e a tratti anche persistenti. Rischio grandine di piccole – medie dimensioni. Rate precipitativi elevati e criticità idrauliche legate agli ingenti quantitativi precipitativi concentrati in lassi di tempo limitati. Raffiche lineari in uscita dal sistema temporalesco localmente superiori ai 90-100 Km/h. Possibili trombe marine. Vento forte prevalente da sud-est.

Cielo e Fenomeni: fin dalle prime ore del mattino attesi fenomeni temporaleschi più probabili tra il Genovesato di ponente e lo Spezzino. Schiarite e annuvolamenti, invece, a Ponente. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni a carattere temporalesco sempre tra Genovesato e Spezzino: sarà proprio nel pomeriggio che ci aspettiamo i temporali più forti e persistenti. Attenzione anche al rischio grandine e trombe marine. A ponente possibili rovesci alternati a momenti di pausa. In serata saranno possibili anche rovesci o temporali specie sul settore centrale.

Venti: tesi o forti prevalenti da sud-est. Mari: moto ondoso in graduale aumento durante la giornata fino a molto mosso in serata a levante. Temperature: in generale diminuzione, specialmente nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Costa: Min: +19°C/+24°C – Max: +24°C/+28°C; interno: Min: +11°C/+20°C – Max: +19°C/+26°C.

GIOVEDì 21 AGOSTO: al mattino ancora temporali anche di forte intensità più probabili tra Genovesato e Tigullio, possibili rovesci altrove. Nel pomeriggio instabilità più spiccata nelle zone interne (localizzazione e distribuzione dei fenomeni verranno chiariti nel prossimo bollettino; rimanete aggiornati).

Venti: tesi o forti con rotazione ciclonica al mattino. Libeccio forte dalla sera al largo. Mari: in rapido aumento fino a molto mosso – agitato per onda da sud-ovest. Temperature: in forte diminuzione.

VENERDì 22 AGOSTO: generale miglioramento delle condizioni meteo. Residua instabilità relegata nelle zone interne. Temperature: stazionarie. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]