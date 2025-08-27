Liguria. L’avvicinarsi di una saccatura nord atlantica ben strutturata determina condizioni di maltempo anche sulla nostra regione che si prolungherà per diversi giorni. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: fin dalle prime ore del mattino ci aspettiamo rovesci di debole intensità più probabili sul savonese. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove ma senza fenomeni di rilievo. Aumento dell’instabilità a partire dalla tarda mattinata con rischio di temporali forti tra Savonese e Voltrese e relativi entroterra in possibile spostamento verso il Genovese soprattutto quello di ponente (previsione ancora oggi alquanto incerta). Nel corso del pomeriggio avremo una generale attenuazione dei fenomeni e il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. In serata nuovo aumento di condizioni instabili porteranno ad una intensificazione dei fenomeni ancora una volta tra savonese e genovese con rischio di altri temporali a tratti anche stazionari. Altrove attese piogge di debole intensità.

Venti: al mattino moderati da sud-est in graduale rinforzo dal pomeriggio. Mari: poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio. Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime. Costa: Min: +20°C/+24°C – Max: +23°C/+27°C; interno: Min: +12°C/+17°C – Max: +19°C/+26°C.

GIOVEDì 28 AGOSTO: fin dalle prime ore del mattino possibili forti temporali più probabili su Savonese, attesi comunque temporali anche su Imperiese e Genovese. Nel corso della giornata instabilità in aumento anche a levante [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: in rinforzo da Sud-Est. Mari: molto mosso. Temperature: in calo

VENERDì 29 AGOSTO: giornata fortemente instabile con residui fenomeni temporaleschi più probabili sul centro-levante. Qualche schiarita altrove. Venti: forte di Libeccio. Mari: in aumento fino a molto mossi o agitati. Temperature: stazionarie. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]