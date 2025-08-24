Liguria. Infiltrazioni di aria relativamente più fresca dall’Europa centrale riacuiscono temporaneamente l’instabilità sulla Liguria; ci attende una domenica incerta. Condizioni più stabili ad inizio settimana con temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità sparsa sul centro e levante della regione con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa. Situazione invertita al pomeriggio: instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.

Venti: da est-sud-est al largo con intensità moderata sul Mar Ligure e lungo la riviera di Levante; nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove. Mari: generalmente mosso da sud-ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.

Temperature: in aumento lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime. Costa: Min: +20°C/+23°C – Max: +22°C/+24°C; interno, riferimento fondovalle: Min: +13°C/+16°C – Max: +22°C/+25°C.

LUNEDì 25 AGOSTO: più stabile e soleggiato al mattino; instabilità pomeridiana sulle zone soggette dell’appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri con limitati sconfinamenti a valle. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: regime di brezza prevalente. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, fresco al mattino; massime in ripresa specie lato costa.

MARTEDì 26 AGOSTO: giornata estiva con tempo stabile e temperature in aumento.

[Seguire i prossimi aggiornamenti]