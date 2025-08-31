Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 31 agosto, di notte, avremo cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi ovunque. Dalle prime ore del mattino, nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, ancora ampi spazi di sereno a ponente. In tale contesto, saranno possibili locali pioviggini o brevi piovaschi tra genovesato e spezzino.

Nel corso del pomeriggio, progressivo incremento della copertura nuvolosa, con piovaschi associati, su Alpi Liguri e versanti padani più occidentali. Nubi irregolari sul resto della regione, ma con tendenza a schiarite.

Venti

deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi o forti.

Mari

mosso, in calo a poco mosso a ponente dal pomeriggio.

Temperature

minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve calo.

Costa: Min: +17°C/+21°C – Max: +23°C/+27°C.

Interno: Min: +8°C/+16°C – Max: +18°C/+24°C.