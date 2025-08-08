Meraviglie del Mar Ligure: nel Santuario dei cetacei raro avvistamento del “timido” zifio 

Liguria. Vive anche nel mar Ligure ma è uno dei cetacei più timidi e pertanto avvistarlo non è semplice. Ma ieri, 7 agosto, lo zifio si è mostrato durante l’escursione nel Santuario Pelagos, per la precisione non da solo ma con altri cinque esemplari, mentre riprendeva fiato nell’intervallo tra le sue lunghe apnee, utili per cacciare cefalopodi e pesci che vivono nelle profondità marine.

Non è una balena e spesso viene confuso con un delfino anche se le sue dimensioni sono ben diverse da entrambe le specie. Lo ziphius cavirostris, detto così per la forma della sua bocca, può raggiungere i 6-7 metri di lunghezza e pesare anche tre tonnellate. Degli esemplari avvistati uno era molto giovane, il colore marrone scuro lo indicava, mentre gli altri più attempati, di un grigio beige più tenue, presentavano anche numerose cicatrici dovute ai vari combattimenti con altri pesci.

Sempre ieri, inoltre, un branco di stenelle striate ha incantato gli escursionisti e i biologi marini: i delfini più comuni del Mar Ligure si sono mostrati simpatici e giocherelloni, ma il centro dell’attenzione lo ha avuto un cucciolo di pochi mesi che nuotava con la mamma. Segno, anche questo, del fatto che il Santuario dei Cetacei è florido e rappresenta un habitat ottimale per questi grandi ospiti marini.