Memorial Zizzini: vince il Savona di rigore, triangolare di pareggi con Carcarese e Cengio

Carcarese (Eccellenza), Savona (Promozione) e Cengio (Prima Categoria) si sono affrontate nel Memorial Zizzini al Corrent di Carcare. Le tre partite sono finite in pareggio, la vittoria è andata al Savona.

Il match di apertura ha messo di fronte il Cengio e il Savona. I granata di mister Loris Chiarlone sono passati in vantaggio con Riolfo mentre per gli Striscioni ha segnato Raja su punizione. 1 a 1 e dal dischetto vittoria degli uomini di mister Emanuele Cola.

La seconda minipartita da 45 minuti si è chiusa con un pareggio per 0 a 0 tra Carcarese e Cengio. Ai rigori ha prevalso il Cengio

Sagra del goal nell’ultimo incontro. Carcarese e Savona hanno chiuso il match sul 2 a 2. La formazione di Battistel è passato subito in vantaggio con un rigore trasformato da Brovida. Pari savonese col giovane Covelli. Due minuti più tardi è Cancellara a ridare il vantaggio ai valligiani. Il Savona sfrutta bene un corner e Saracco pareggia. Il pari regala la vittoria del triangolare al Savona, mentre ai rigori si è imposta la Carcarese.

Le formazioni iniziali e i giocatori subentrati nel corso delle seconde partite

Carcarese: Giribaldi, Castellano, Ricci, Moretti, Spozio, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Pirotto, Banliuk. A disposizione: Sciascia, Ghirardi, Nonnis, Berretta, Chiarlone, Bonifacino, Kosiqi, Moretti F, Gjataj, Berruti, Horma, Cancellara. Allenatore: Michele Battistel.

Savona: Fois, Cortesi, Incorvaia, Raja, Bellotti, Gaggero, Di Giosia, Cartiere, Rignanese, Sassari, Turone. A disposizione: Rosasco, Schirru, Colombo, Calcagno M, Calcagno A, Durante, Damonte, Saracco, Covelli, Zunino. Allenatore: Emanuele Cola.

Cengio: Pelle, Croce S, Negro, Gallesio, Venturino, Croce F, Seccafen, De Matteis, Rovere, Zizzini, Canaparo. A disposizione: Rizzo M, Riolfo, Rizzo S, Volga, Pesce, Olivieri, Freccero, Salvo, Gilardo. Allenatore: Loris Chiarlone.