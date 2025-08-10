Marco Zunino, prosegue il momento magico: vittoria al “Brazzale” di Lonigo

Lonigo. Nonostante il periodo suggerisca di dedicarsi maggiormente ad attività rilassanti e magari balneari… In casa Arcobaleno c’è chi non ha nessuna intenzione di fermarsi!

È il caso di Marco Zunino che, reduce dall’ottimo quarto posto in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Caorle, ha preso parte al 7° Meeting del Brazzale, tradizionale appuntamento internazionale in scena normalmente a Vicenza e quest’anno spostato sulla limitrofa Lonigo.

Gara “tranquilla”, passaggio ai 400 a ritmi non troppo sostenuti e al 2/3 di gara Marco ha rotto gli indugi andando a cercare il successo, puntualmente arrivato grazie alla sua arma preferita, il “cambio passo” sul rettilineo finale. Vittoria in 1.48.65, suo secondo miglior crono di stagione!

Trasferta positiva anche per un altro portacolori Arcobaleno, il 400ista Federico Vaccari: 48.96 il suo tempo, che gli ha portato in dote la 4° posizione nella serie ed il 9° posto in classifica generale.

In gara anche lo sprinter Leo “Nelson” Zetti che ha chiuso i 100 in 11.51, lontano dal suo top anche a causa di un fastidioso vento contrario (- 1,2).

Federico Vaccari