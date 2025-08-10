Malore durante escursione nel finalese: ragazzo soccorso con l’elicottero

Finale Ligure. Un improvviso malore mentre si trovava assieme ad un amico in una escursione nella zona della Ferrata degli Artisti, nel territorio finalese.
Ad un certo punto del percorso, il giovane, un 20enne, ha mostrato i primi segni di malessere, non riuscendo più a proseguire, poi lo svenimento lungo il sentiero.
L’amico che era con lui, della stessa età, ha quindi immediatamente dato l‘allarme.
Sul posto sono prontamente intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, oltre a personale sanitario e del 118.
Una volta raggiunta l’area della segnalazione, sono state prestate le prime cure al 20enne.
Tuttavia, considerata la zona impervia dei soccorsi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo: successivamente il ragazzo è stato traspoortato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.