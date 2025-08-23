Malore alla guida in A10, grave il conducente: 5 km di coda tra Albenga e Borghetto

Ceriale. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Albenga e Borghetto in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 45, a causa di un malore alla guida si sarebbe verificato il sinistro autostradale, nel quale sono ancora impegnati sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento ingauno.

Il conducente, vittima di un attacco cardiaco, ha perso il controllo del veicolo, andando ad impattare contro il guard rail: l’uomo, un 70enne, è stato estratto dall’abitacolo per consentire le prime cure da parte del personale sanitario.

Successivamente è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Stando alle prime informazioni sull’accaduito, pare che non ci siano stati altri mezzi coinvolti, ma ad ora traffico in tilt per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. In azione anche il personale della concessionaria e la polizia stradale per la gestione della circolazione e i rilievi del caso.

A seguito dell’incidente, infati, sono 5 i chilometri di coda segnalati tra Albenga e Borghetto: possibili ripercussioni anche sulla via Aurelia, con il flusso viario che potrebbe riversarsi sulla viabilità ordinaria.