Malore alla guida in A10, l’automobilista 70enne non ce l’ha fatta: è mancato all’ospedale Santa Corona

Ceriale. È mancato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’automobilista 70enne colpito da un malore sabato scorso (23 agosto), sull’A10.

L’uomo, originario del Biellese, stava rientrando a casa con la moglie quando si è sentito male. La donna è comunque riuscita a tenere l’auto in carreggiata senza causare incidenti nonostante lo spavento improvviso.

Dopo essere stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo non ce l’ha fatta e si è spento, circondato dall’amore dei familiari, nei giorni successivi.

La famiglia ha scritto alla redazione di IVG per “ringraziare gli agenti della Polizia stradale di Imperia giunti sul posto dell’incidente dimostrando professionalità e sensibilità in un momento difficile”.

“Un ringraziamento doveroso anche al pronto soccorso del Santa Corona e all’equipe del 118 che hanno assistito papà da subito – hanno spiegato la moglie e i figli. – Un grazie anche a tutto il personale della rianimazione per le cure prestate. Papà amava la Liguria e siamo sicuri che rimarrà legato sempre a questa terra”.