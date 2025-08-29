  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Lutto

Malore alla guida in A10, l’automobilista 70enne non ce l’ha fatta: è mancato all’ospedale Santa Corona

È successo sabato scorso (23 agosto), mentre stava rientrando a casa con la moglie

Santa Corona Ingresso

Ceriale. È mancato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’automobilista 70enne colpito da un malore sabato scorso (23 agosto), sull’A10. 

L’uomo, originario del Biellese, stava rientrando a casa con la moglie quando si è sentito male. La donna è comunque riuscita a tenere l’auto in carreggiata senza causare incidenti nonostante lo spavento improvviso. 

Dopo essere stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo non ce l’ha fatta e si è spento, circondato dall’amore dei familiari, nei giorni successivi.

La famiglia ha scritto alla redazione di IVG per “ringraziare gli agenti della Polizia stradale di Imperia giunti sul posto dell’incidente dimostrando professionalità e sensibilità in un momento difficile”. 

Un ringraziamento doveroso anche al pronto soccorso del Santa Corona e all’equipe del 118 che hanno assistito papà da subito – hanno spiegato la moglie e i figli. – Un grazie anche a tutto il personale della rianimazione per le cure prestate. Papà amava la Liguria e siamo sicuri che rimarrà legato sempre a questa terra”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.