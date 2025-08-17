Madre e figlia cadono dallo scooter a Savona: fuori pericolo la bimba di 8 anni

Savona. E’ stata “estubata” ed è ora fuori pericolo la bimba di 8 anni che, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto, è rimasta vittima di un incidente stradale in via Stalingrado a Savona insieme alla madre.

La piccola era in sella ad una Vespa insieme al genitore. Giunto alla rotatoria nei pressi del centro commerciale “Le Officine”, il mezzo a due ruote ha sbandato.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Oro di Albissola Marina. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente.

Nella caduta ad avere la peggio la bimba, che è stata in un primo tempo trasportata all’ospedale Savona ed in seguito intubata e trasferita con l’elisoccorso al Gaslini di Genova. Illesa, invece, la madre.

Come di prassi in questi casi, la conducente del mezzo è stata sottoposta ad alcol-test: stando a quanto accertato e riferito, l’esame avrebbe rivelato un tasso alcolemico pari a 1,91 a fronte di un limite massimo di 0,50 grammi/litro.