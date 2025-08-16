Madre e figlia cadono dallo scooter a Savona: bimba di 8 anni intubata e portata al Gaslini

Savona. Paura nella notte in via Stalingrado, a Savona, dove una mamma e la sua bambina di 8 anni sono rimaste coinvolte in un incidente mentre viaggiavano in scooter.

Ad avere la peggio la bimba, che è stata in un primo tempo trasportata all’ospedale Savona e in seguito intubata e trasferita con l’elisoccorso al Gaslini di Genova. Illesa, invece, la madre.

Secondo quanto riferito, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe caduto a terra con entrambe a bordo.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Oro di Albissola Marina. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente.