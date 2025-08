Lutto per la morte del Padre Scolopo Italo Levo, parroco di Carcare da oltre vent’anni

Carcare. Si è spento all’età di quasi 77 anni il parroco di Carcare, Padre Italo Levo, classe 1948. Il sacerdote da mesi era malato e si era ritirato dalla vita pubblica anche se, dalla sua stanza, ha continuato a seguire la gestione della parrocchia carcarese di San Giovanni Battista e quella di San Giuseppe di Cairo.

Da oltre vent’anni era la figura spirituale della comunità, succeduto alla lunga eredità di Don Natale Pastorino, storico parroco per oltre mezzo secolo e alla breve permanenza di Padre Giuseppe Romanó, a Carcare per tre anni e mezzo..

Di ordinamento degli Scolopi, come il fondatore Giuseppe Calasanzio, a cui è intitolato l’omonimo e prestigioso Liceo, ha svolto il suo ministero a servizio delle comunità di Carcare e Vispa con pragmatismo e senso del dovere. Dal carattere schietto e riservato è stato un sacerdote sempre presente ma discreto, molto attento e attivo nella gestione delle numerose attività parrocchiali come l’oratorio, i campi estivi e il catechismo, pur essendo circondato da persone di sua fiducia che lo hanno aiutato in questi anni e soprattutto nell’ultimo periodo di malattia.

Il Rosario sarà celebrato martedì sera, alle ore 20.30, in parrocchia dove mercoledì 6 agosto alle 15 si terrà il funerale.

Il sindaco Rodolfo Mirri lo ricorda così: “La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità, ma anche un ricordo vivo e commovente di un uomo di Dio, di un vero Pastore. Padre Italo era un uomo di profonda fede, un uomo di cultura e di azione, un uomo che sapeva ascoltare e comprendere le esigenze dei suoi parrocchiani. Ha sempre avuto una mano tesa, una parola di incoraggiamento per chiunque avesse avuto bisogno. Con la sua scomparsa, perdiamo un amico, un padre spirituale, un maestro di vita. Ma non perdiamo il suo esempio, il suo insegnamento, la sua testimonianza di fede. La sua memoria continuerà a illuminare le nostre vite, a guidarci nel cammino della fede”.