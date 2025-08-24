Lutto in casa Cairese: il club piange la scomparsa del dirigente Alberto Lecquio

Cairo Montenotte. Calcio valbormidese in lutto per la scomparsa di Alberto Lecquio, storico dirigente della Cairese, mancato all’età di 76 anni dopo aver combattuto per mesi con una brutta malattia.

Originario di Piana Crixia, per anni aveva lavorato all’Olivetti, poi la meritata pensione. Quando il figlio Matteo decise di cominciare a giocare a pallone, Alberto entrò nella società gialloblù, che aveva sempre seguito da tifoso, come dirigente accompagnatore, per poi diventare coordinatore del settore giovanile e ricoprire un ruolo centrale nell’organizzazione dei tornei giovanili, in particolare del noto Torneo Internazionale.

Un legame con la Cairese che durava da quasi 30 anni. Per tutti coloro che hanno frequentato il Cesare Brin Alberto era una figura immancabile, ogni pomeriggio alla sua scrivania si occupava con grande dedizione ai tesseramenti dei ragazzi, al programma settimanale, ai rapporti con la Federazione e molto altro. Sempre presente anche sulle tribune la domenica per seguire e tifare la Prima Squadra. Alberto accoglieva tutti nel suo ufficio sempre con un grande sorriso e un’estrema gentilezza. Un uomo di altri tempi, semplice e di grande generosità e sensibilità, in grado di entrare nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e che ora lo ricordano con grande affetto.

Nel calcio, oltre la Cairese, la sua grande passione era la Juventus: al campo non mancava mai di commentare la partita dei suoi beniamini e quando poteva andava a Torino a seguirli e tifarli.

Ma la vera priorità della sua vita era la sua famiglia: la moglie Rossana Domeniconi, professoressa del Liceo Calasanzio di Carcare in pensione, e il figlio Matteo, da anni masso-fisioterapista della Prima Squadra della Cairese. Una passione che padre e figlio condividevano, insieme sono riusciti a gioire e festeggiare tante vittorie e promozioni, l’ultima la conquista della Serie D.

Tanti i messaggi di affetto ricevuti in queste ore dalla famiglia ed in particolare dal mondo gialloblù, questa la nota della società per ricordare il suo caro dirigente: “La ASD Cairese piange la scomparsa di Alberto Lecquio, storico coordinatore del settore giovanile, punto di riferimento insostituibile della nostra società. Con la sua passione, la sua precisione e la sua disponibilità ha accompagnato generazioni di giocatori e allenatori, vivendo il calcio e i colori gialloblù come una grande famiglia. Il suo impegno silenzioso ma costante ha rappresentato un esempio di dedizione e amore autentico per lo sport e per la nostra comunità. La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un pezzo di strada. Tutta la famiglia Cairese si stringe attorno a Rossana e Matteo in questo momento di grande dolore, con la gratitudine per ciò che Alberto ha rappresentato e continuerà a rappresentare nella nostra storia. Ciao Alberto, sarai sempre uno di noi”.